Мінеру столичного мосту Метро призначили психіатричну експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Олексію Бельку, який вчора погрожував підірвати столичний міст Метро, призначили низку експертиз, у тому числі психіатричну, передає УНН із посиланням на пресслужбу столичної поліції.
"...зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. З ним спілкуються слідчі, які призначили низку експертиз, у тому числі психіатричну", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, мінеру столичного мосту Метро повідомили про підозру за двома статтями.
Проте Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро Олексія Белько, як і будь-якого учасника конфлікту на сході України.