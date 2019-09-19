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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 53280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102274 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109402 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119292 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148071 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148494 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 187476 просмотра

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Минеру столичного моста Метро назначили психиатрическую экспертизу

Минеру столичного моста Метро назначили психиатрическую экспертизу

Киев  •  УНН

 • 14768 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Алексею Белько, который вчера угрожал взорвать столичный мост Метро, назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"... сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. С ним общаются следователи, назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, минеру столичного моста Метро сообщили о подозрении по двум статьям.

Однако Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на востоке Украины.

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