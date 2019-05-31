Минэнергоугля: шахтеры не должны были находится в части шахты "Лесная", где произошел обвал

"На сегодня есть только предварительные выводы о причинах возникновения этой аварии, экспертная комиссия еще окончательный свой вывод не предоставила. По предварительной информации, произошло обрушение кровли. По паспорту этого участка, рабочие в том месте, где обрушилась кровля, не должны были находиться без соответствующих предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзора", - отметил Корзун.

Напомним, 29 мая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" произошел несчастный случай на производстве - обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.