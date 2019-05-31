Минэнергоугля: шахтеры не должны были находится в части шахты "Лесная", где произошел обвал
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Шахтеры не должны были находиться в той части львовской шахты "Лесная", где произошла трагедия. Об этом заявил заместитель заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
"На сегодня есть только предварительные выводы о причинах возникновения этой аварии, экспертная комиссия еще окончательный свой вывод не предоставила. По предварительной информации, произошло обрушение кровли. По паспорту этого участка, рабочие в том месте, где обрушилась кровля, не должны были находиться без соответствующих предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзора", - отметил Корзун.
Напомним, 29 мая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" произошел несчастный случай на производстве - обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.