Минэнергоугля: шахтеры не должны были находится в части шахты "Лесная", где произошел обвал

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 43121 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 112151 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135862 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143828 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129868 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130035 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131243 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Шахтеры не должны были находиться в той части львовской шахты "Лесная", где произошла трагедия. Об этом заявил заместитель заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

"На сегодня есть только предварительные выводы о причинах возникновения этой аварии, экспертная комиссия еще окончательный свой вывод не предоставила. По предварительной информации, произошло обрушение кровли. По паспорту этого участка, рабочие в том месте, где обрушилась кровля, не должны были находиться без соответствующих предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзора", - отметил Корзун.

Напомним, 29 мая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" произошел несчастный случай на производстве - обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.

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