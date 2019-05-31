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Міненерговугілля: шахтарі не мали бути у частині шахти "Лісова", де стався обвал

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Шахтарі не повинні були перебувати у тій частині львівської шахти "Лісова", де сталася трагедія. Про це заявив заступник заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій Корзун під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні є тільки попередні висновки щодо причин виникнення цієї аварії, експертна комісія ще остаточний свій висновок не надала. За попередньою інформацією, відбулося обвалення покрівлі. За паспортом цієї дільниці, робітники у тому місці, де обвалилася покрівля, не повинні були знаходитися без відповідних попереджувальних заходів і присутності старшого інженерно-технічного нагляду", - зазначив Корзун.

Нагадаємо, 29 травня на шахті “Лісова” об’єднання “Львіввугілля” стався нещасний випадок на виробництві - обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів

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