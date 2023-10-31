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Financial Times

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Минэнерго опровергли фейк об ограничении электропотребления в ноябре

Киев • УНН

 • 51315 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Минэнерго опровергли фейк о том, что якобы в ноябре будут применяться графики ограничений потребления электроэнергии. Об этом пресс-служба министерства сообщила в telegram, пишет УНН.

Минэнерго опровергли фейк об ограничении электропотребления в ноябре

Цитата

"Обращаем ваше внимание на то, что информация о якобы отключении является частью информационной войны со стороны страны-террориста россии. С окончанием прошлого ОЗП эту информацию пытались распространять различные псевдоэксперты. Однако отключений не произошло ни в марте, ни в октябре", — говорится в сообщении.

Детали

В социальных сетях была распространена информация со ссылкой на заявление одного из народных депутатов Украины о том, что якобы в ноябре будут применяться графики отключений электроэнергии.

По этому поводу Министерство энергетики в очередной раз сообщило, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

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В дополнение — отмечается, что в резерве есть и дополнительные мощности, которые будут запущены в работу в случае увеличения потребления, поэтому ограничение бытовых потребителей не предвидится ни в одном из регионов Украины.

Также в Минэнерго отметили, что отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования.

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