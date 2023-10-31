Міненерго спростували фейк про обмеження електроспоживання у листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міненерго спростували фейк про те, що нібито у листопаді будуть застосовуватись графіки обмежень споживання електроенергії. Про це пресслужба міністерства повідомила у telegram, пише УНН.
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"Звертаємо вашу увагу на те, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни-терориста росії. Із закінченням минулого ОЗП цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані в березні, ані у жовтні",- йдеться в повідомленні.
Деталі
У соціальних мережах було поширено інформацію із посиланням на заяву одного з народних депутатів України про те, що нібито у листопаді будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.
З цього приводу Міністерство енергетики вкотре повідомило, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.
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На додаток — зазначається, що у резерві є й додаткові потужності, що будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання, тому обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України.
Також в Міненерго наголосили на тому, що відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.