Виробленої електроенергії достатньо: енергетики не бачать підстав для відключень світла

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Електроенергії достатньо для забезпечення усіх потреб, тому в компанії «Укренерго» не бачить підстав для обмежень в енергосистемі. Але через бойові дії та погодні умови без світла поки залишаються 411 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго», передає УНН.