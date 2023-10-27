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Виробленої електроенергії достатньо: енергетики не бачать підстав для відключень світла

Київ • УНН

 • 90965 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Електроенергії достатньо для забезпечення усіх потреб, тому в компанії «Укренерго» не бачить підстав для обмежень в енергосистемі. Але через бойові дії та погодні умови без світла поки залишаються 411 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго», передає УНН.

Виробленої електроенергії достатньо: енергетики не бачать підстав для відключень світла

Деталі 

Добовий максимум споживання в Україні у середу, 25 жовтня був на 5,6% вище, ніж у вівторок 24 жовтня, експорт та імпорт продовжує здійснюватися в/зі Словаччини та Молдови. Також в «Укренерго» зазначили, що виробленої українськими електростанціями енергії достатньо для забезпечення потреб споживачів, підстав для обмежень поки немає.  

Цитата 

«Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів. «Укренерго» не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів», - повідомляють енергетики. 

Разом з тим, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 411 населених пунктів в Україні.  

Дощ та вітер знеструмили 98 населених пунктів у Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях. 

Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. 

В «Укренерго» додали, що аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових. 

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