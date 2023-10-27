Виробленої електроенергії достатньо: енергетики не бачать підстав для відключень світла
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Електроенергії достатньо для забезпечення усіх потреб, тому в компанії «Укренерго» не бачить підстав для обмежень в енергосистемі. Але через бойові дії та погодні умови без світла поки залишаються 411 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго», передає УНН.
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Добовий максимум споживання в Україні у середу, 25 жовтня був на 5,6% вище, ніж у вівторок 24 жовтня, експорт та імпорт продовжує здійснюватися в/зі Словаччини та Молдови. Також в «Укренерго» зазначили, що виробленої українськими електростанціями енергії достатньо для забезпечення потреб споживачів, підстав для обмежень поки немає.
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«Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів. «Укренерго» не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів», - повідомляють енергетики.
Разом з тим, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 411 населених пунктів в Україні.
Дощ та вітер знеструмили 98 населених пунктів у Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях.
Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
В «Укренерго» додали, що аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.
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