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“Укрзалізниця” обмежить рух кількох міжнародних поїздів через позаплановий ремонт колій в Угорщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” обмежить рух міжнародних поїздів на Відень та Будапешт, через позаплановий ремонт колій в Угорщині. Обмеження діятимуть до 18 листопада. Про це повідомила пресслужба українського залізничного перевізника, передає УНН.

“Укрзалізниця” обмежить рух кількох міжнародних поїздів через позаплановий ремонт колій в Угорщині

Цитата

“У звʼязку з незапланованими завчасно колійними роботами в Угорщині на залізниці між Будапештом та Віднем, маршрут безпересадкових вагонів № 431, 432 Київ — Відень — Київ та № 430 Відень — Чоп — Відень буде обмежений до станції Будапешт-Келеті без курсування між Будапештом та Віднем”, — попередили у пресслужбі перевізника.

Деталі

В “Укрзалізниці” зазначили, що зміни для відправлень цих потягів з Відня діятимуть з 27 жовтня до 18 листопада, а для відправлень з Києва набудуть чинності вже з 26 жовтня і діятимуть до 17 листопада.

Пасажирам, які вже придбали квитки на ці дати, угорська залізниця організувала трансфери та наступний порядок доїзду:

У напрямку до Відня:

1. після прибуття на станцію Будапешт-Келеті о 08:20 ранку вам необхідно скористатися метрополітеном (лінія М4) для доїзду до станції Будапешт-Келенфельд;
2. зі станції Будапешт-Келенфельд щопівгодини відправлятимуться автобуси до станції Татабанья, які підвʼязані для пересадки на поїзди до Відня. Наприклад, автобус, що виїжджає зі ст. Будапешт-Келенфельд о 09:10 прибуває до ст. Татабанія о 10:10 під відправлення поїзда RJX 62 о 10:26 до Відня, куди він прибуде о 12:21.

Проїзд в автобусі та поїзді безкоштовний при наявності квитків до Відня.

Для власників квитків у вагон № 430 Чоп — Відень, є можливість пересісти на поїзди Чоп — Захонь та Захонь — Будапешт, та безкоштовно зайняти там вільні сидячі місця у вагонах. Власне, з цими поїздами, й мав їхати вагон № 430, — зазначили в Укрзалізниці. Далі подорожуючим пропонують скористатися інструкцією вище.

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У напрямку з Відня власникам раніше придбаних квитків пропонують наступний алгоритм:

1. враховуючи, що час доїзду до Будапешта (поїзд + автобус + метро) збільшиться, пасажирам з квитками з Відня необхідно розпочати свою подорож на одному з поїздів: RJX 61 (відправлення 11:40), EC 145 (відправлення 12:42), RJX 63 (відправлення 13:40), EC 147 (відправлення 14:37), RJX 65 (відправлення 15:42).
2. Ці поїзди доїдуть до станції Татабанья в Угорщині, де з вокзалу власників українських квитків заберуть автобуси до станції Будапешт-Келенфельд. Український залізничний перевізник зазначає, що ці трансфери вже підвʼязані під прибуття поїздів з українцями.
3. Після прибуття на станцію Будапешт-Келенфельд подорожуючим пропонують скористатись метрополітеном для доїзду на станцію Будапешт-Келеті, звідки о 19:40 й вирушатимуть безпересадкові вагони до Києва.

Проїзд в автобусі та поїзді безкоштовний при наявності квитків з Відня.

Власникам квитків у вагон № 430 Відень — Чоп, пропонують безкоштовно скористатися цією інструкцією, а у поїздах Будапешт — Захонь та від Захонь — Чоп скористатися іншими сидячими вагонами.

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Додатково

Тривалість поїздки автобусом (ст. Татабанья — ст. Будапешт-Келенфельд) — 1 год., а метрополітеном (ст. Будапешт-Келенфельд — ст. Будапешт-Келеті) — 20 хв.

Плюс стоянка автобусів — на площах перед вокзалами. Однак, зважаючи на кількість скасованих поїздів між Будапештом та Віднем, автобусів буде багато.

В “Укрзалізниці” перепрошують за незручності та радять на час ремонтів в Угорщині обирати інші напрямки міжнародних маршрутів.

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