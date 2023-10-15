Укрзалізниця запустила новий потяг Коломия - Варшава
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. До столиці Польщі курсуватиме ще один потяг з України. Укрзалізниця запустила залізничне сполучення між Коломиєю та Варшавою. Про це повідомили в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.
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Потяг курсуватиме через пункт пропуску Рава-Руська. Цей маршрут, як і інші до Польщі, курсує з пересадкою – через різницю між українськими та європейськими коліями.
У повідомлені йдеться, що потяг у Раві-Руський завжди чекатиме на поїзд зі Львова чи Варшави, тож пасажири можуть не хвилюватися про те, аби запізнитися на пересадку.
Час в дорозі становить близько 9 годин. Вартість поїздки від Львова до Варшави становить від 1188 гривень в залежності від класу місця.
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