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Укрзализныця запустила новый поезд Коломыя - Варшава

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. В столицу Польши будет курсировать еще один поезд из Украины. Укрзализныця запустила железнодорожное сообщение между Коломыей и Варшавой. Об этом сообщили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Укрзализныця запустила новый поезд Коломыя - Варшава

Детали

Поезд будет курсировать через пункт пропуска Рава-Русская. Этот маршрут, как и другие в Польшу, курсирует с пересадкой – из-за разницы между украинскими и европейскими путями.

В сообщении говорится, что поезд в Раве-Русский всегда будет ждать поезд из Львова или Варшавы, поэтому пассажиры могут не волноваться о том, чтобы опоздать на пересадку.

Время в пути составляет около 9 часов. Стоимость поездки от Львова до Варшавы составляет от 1188 гривен в зависимости от класса места.

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