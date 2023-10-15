Укрзализныця запустила новый поезд Коломыя - Варшава

Детали

Поезд будет курсировать через пункт пропуска Рава-Русская. Этот маршрут, как и другие в Польшу, курсирует с пересадкой – из-за разницы между украинскими и европейскими путями.

В сообщении говорится, что поезд в Раве-Русский всегда будет ждать поезд из Львова или Варшавы, поэтому пассажиры могут не волноваться о том, чтобы опоздать на пересадку.

Время в пути составляет около 9 часов. Стоимость поездки от Львова до Варшавы составляет от 1188 гривен в зависимости от класса места.

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