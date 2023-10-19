"Укрзализныця" ограничит движение нескольких международных поездов из-за внепланового ремонта путей в Венгрии

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“В связи с незапланированными заранее путевыми работами в Венгрии на железной дороге между Будапештом и Веной, маршрут беспересадочных вагонов № 431, 432 Киев — Вена — Киев и № 430 Вена — Чоп — Вена будет ограничен до станции Будапешт-Келети без курсирования между Будапештом и Веной”, — предупредили в пресс-службе перевозчика.

Детали

В “Укрзализныце” отметили, что изменения для отправлений этих поездов из Вены будут действовать с 27 октября по 18 ноября, а для отправлений из Киева вступят в силу уже с 26 октября и будут действовать до 17 ноября.

Пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти даты, венгерская железная дорога организовала трансферы и следующий порядок проезда:

В направлении Вены:

1. по прибытии на станцию Будапешт-Келети в 08:20 утра вам необходимо воспользоваться метрополитеном (линия М4) для проезда до станции Будапешт-Келенфельд;

2. со станции Будапешт-Келенфельд каждые полчаса будут отправляться автобусы до станции Татабанья, которые подвязаны для пересадки на поезда в Вену. Например, автобус, выезжающий со ст. Будапешт-Келенфельд в 09:10 прибывает на ст. Татабания в 10:10 под отправление поезда RJX 62 в 10:26 до Вены, куда он прибудет в 12:21.

Проезд в автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов до Вены.

Для владельцев билетов в вагон № 430 Чоп — Вена, есть возможность пересесть на поезда Чоп — Захонь и Захонь — Будапешт, и бесплатно занять там свободные сидячие места в вагонах. Собственно, с этими поездами, и должен был ехать вагон № 430, — отметили в Укрзализныце. Далее путешествующим предлагают воспользоваться инструкцией выше.

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В направлении из Вены владельцам ранее приобретенных билетов предлагают следующий алгоритм:

1. учитывая, что время доезда до Будапешта (поезд + автобус + метро) увеличится, пассажирам с билетами из Вены необходимо начать свое путешествие на одном из поездов: RJX 61 (отправление 11:40), EC 145 (отправление 12:42), RJX 63 (отправление 13:40), EC 147 (отправление 14:37), RJX 65 (отправление 15:42). [Эти поезда доедут до станции Татабанья в Венгрии, где с вокзала владельцев украинских билетов заберут автобусы до станции Будапешт-Келенфельд. Украинский железнодорожный перевозчик отмечает, что эти трансферы уже подвязаны под прибытие поездов с украинцами.

3. По прибытии на станцию Будапешт-Келенфельд путешественникам предлагают воспользоваться метрополитеном для проезда на станцию Будапешт-Келети, откуда в 19:40 и будут отправляться беспересадочные вагоны в Киев.

Проезд в автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов из Вены.

Владельцам билетов в вагон № 430 Вена — Чоп, предлагают бесплатно воспользоваться этой инструкцией, а в поездах Будапешт — Захонь и от Захонь — Чоп воспользоваться другими сидячими вагонами.

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Дополнительно

Продолжительность поездки автобусом (ст. Татабанья — ст. Будапешт-Келенфельд) — 1 час, а метрополитеном (ст. Будапешт-Келенфельд — ст. Будапешт-Келети) — 20 мин.

Плюс стоянка автобусов — на площадях перед вокзалами. Однако, учитывая количество отмененных поездов между Будапештом и Веной, автобусов будет много.

В “Укрзализныце” извиняются за неудобства и советуют на время ремонтов в Венгрии выбирать другие направления международных маршрутов.