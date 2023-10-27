Выработанной электроэнергии достаточно: энергетики не видят оснований для отключений света
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Электроэнергии достаточно для обеспечения всех потребностей, поэтому в компании «Укрэнерго» не видит оснований для ограничений в энергосистеме. Но из-за боевых действий и погодных условий без света пока остаются 411 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Суточный максимум потребления в Украине в среду, 25 октября был на 5,6% выше, чем во вторник 24 октября, экспорт и импорт продолжает осуществляться в/из Словакии и Молдовы. Также в «Укрэнерго» отметили, что производимой украинскими электростанциями энергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей, оснований для ограничений пока нет.
Цитата
«Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. «Укрэнерго» не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов», - сообщают энергетики.
Вместе с тем, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 411 населенных пунктов в Украине.
Дождь и ветер обесточили 98 населенных пунктов в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях.
Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В «Укрэнерго» добавили, что аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.
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