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Выработанной электроэнергии достаточно: энергетики не видят оснований для отключений света

Киев • УНН

 • 90965 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Электроэнергии достаточно для обеспечения всех потребностей, поэтому в компании «Укрэнерго» не видит оснований для ограничений в энергосистеме. Но из-за боевых действий и погодных условий без света пока остаются 411 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго», передает УНН.

Выработанной электроэнергии достаточно: энергетики не видят оснований для отключений света

Детали 

Суточный максимум потребления в Украине в среду, 25 октября был на 5,6% выше, чем во вторник 24 октября, экспорт и импорт продолжает осуществляться в/из Словакии и Молдовы. Также в «Укрэнерго» отметили, что производимой украинскими электростанциями энергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей, оснований для ограничений пока нет.  

Цитата 

«Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. «Укрэнерго» не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов», - сообщают энергетики. 

Вместе с тем, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 411 населенных пунктов в Украине.  

Дождь и ветер обесточили 98 населенных пунктов в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. 

Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. 

В «Укрэнерго» добавили, что аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных. 

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