Минэнерго расширило возможности финансового оздоровления "Энергоатома"

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 38082 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102230 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107136 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134380 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110940 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131845 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102151 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102600 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104448 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102071 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 58831 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 80644 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 49254 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 83497 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 41976 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 105206 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 134378 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 131844 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 385544 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 336252 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 58847 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 105000 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 133490 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 210675 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 237340 просмотра
Актуальное
Минэнерго расширило возможности финансового оздоровления "Энергоатома"

Минэнерго расширило возможности финансового оздоровления "Энергоатома"

Киев  •  УНН

 • 13778 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Министерство энергетики подготовило ряд решений, которые позволят "Энергоатому" зарабатывать больше. В частности речь идет об увеличении объемов электроэнергии, которую "Энергоатом" может продавать на рынке двусторонних договоров. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго, передает УНН.

На вчерашнем заседании Антикризисного штаба под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля руководительница Минэнерго Ольга Буславец напомнила, что по их инициативе "Энергоатом" получил возможность выходить на рынок двусторонних договоров и уже в июне заработал 2 млрд грн.

"Минэнерго разработало и Кабмин принял постановление, что совершенствует порядок проведения аукционов по двусторонним договорам. Это позволяет Энергоатому продавать 5% объема электроэнергии на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах. В июне были проведены аукционы, по результатам которых "Энергоатом" продал электроэнергии почти на 2 млрд грн", - отметила Буславец.

В то же время законом о новой модели поддержки "зеленой" энергетики увеличен объем электрической энергии, который НАЭК "Энергоатом" сможет реализовать по двусторонним договорам, отметили в Минэнерго. Это - дополнительные 5% электроэнергии для продажи по двусторонним договорам.

"Благодаря этим решением НАЭК "Энергоатом" получает дополнительный гарантированный рынок сбыта производимой электроэнергии и возможности для улучшения финансового состояния", - пояснили в Минэнерго.

Кроме того, сейчас на согласовании заинтересованных органов власти находится проект постановления Правительства, которым вводится переходная модель ПСО на рынке электроэнергии перед введением финансового механизма ПСО.

По словам Буславец, документом будет предусмотрено, что "Энергоатом" получит возможность продавать на рынке двусторонних договоров до 40% электроэнергии.

"Такая переходная модель ПСО позволит снизить профицит на рынке "на сутки вперед" и улучшить финансовое состояние "Энергоатома". В то же время, предприятие должно сделать соответствующие расчеты и предоставить предложения относительно сбалансирования своего финансового состояния в условиях этой модели", - сообщает Минэнерго.

Справка УНН. Энергоатом - оператор украинских атомных электростанций (АЭС).

Напомним, ранее Буславец увеличила мощность АЭС.

Также напомним, Буславец рассказала о 100 днях руководства Минэнерго.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы