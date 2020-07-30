Минэнерго расширило возможности финансового оздоровления "Энергоатома"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Министерство энергетики подготовило ряд решений, которые позволят "Энергоатому" зарабатывать больше. В частности речь идет об увеличении объемов электроэнергии, которую "Энергоатом" может продавать на рынке двусторонних договоров. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго, передает УНН.
На вчерашнем заседании Антикризисного штаба под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля руководительница Минэнерго Ольга Буславец напомнила, что по их инициативе "Энергоатом" получил возможность выходить на рынок двусторонних договоров и уже в июне заработал 2 млрд грн.
"Минэнерго разработало и Кабмин принял постановление, что совершенствует порядок проведения аукционов по двусторонним договорам. Это позволяет Энергоатому продавать 5% объема электроэнергии на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах. В июне были проведены аукционы, по результатам которых "Энергоатом" продал электроэнергии почти на 2 млрд грн", - отметила Буславец.
В то же время законом о новой модели поддержки "зеленой" энергетики увеличен объем электрической энергии, который НАЭК "Энергоатом" сможет реализовать по двусторонним договорам, отметили в Минэнерго. Это - дополнительные 5% электроэнергии для продажи по двусторонним договорам.
"Благодаря этим решением НАЭК "Энергоатом" получает дополнительный гарантированный рынок сбыта производимой электроэнергии и возможности для улучшения финансового состояния", - пояснили в Минэнерго.
Кроме того, сейчас на согласовании заинтересованных органов власти находится проект постановления Правительства, которым вводится переходная модель ПСО на рынке электроэнергии перед введением финансового механизма ПСО.
По словам Буславец, документом будет предусмотрено, что "Энергоатом" получит возможность продавать на рынке двусторонних договоров до 40% электроэнергии.
"Такая переходная модель ПСО позволит снизить профицит на рынке "на сутки вперед" и улучшить финансовое состояние "Энергоатома". В то же время, предприятие должно сделать соответствующие расчеты и предоставить предложения относительно сбалансирования своего финансового состояния в условиях этой модели", - сообщает Минэнерго.
Справка УНН. Энергоатом - оператор украинских атомных электростанций (АЭС).
Напомним, ранее Буславец увеличила мощность АЭС.
Также напомним, Буславец рассказала о 100 днях руководства Минэнерго.