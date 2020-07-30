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Міненерго розширило можливості фінансового оздоровлення “Енергоатома”

Міненерго розширило можливості фінансового оздоровлення “Енергоатома”

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Міністерство енергетики підготувало низку рішень, які дозволять “Енергоатому” заробляти більше. Зокрема йдеться про збільшення обсягів електроенергії, яку “Енергоатом” може продавати на ринку двосторонніх договорів. Про це повідомили у прес-службі Міненерго, передає УНН.

На вчорашньому засіданні Антикризового штабу під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля очільниця Міненерго Ольга Буславець нагадала, що за їх ініціативи “Енергоатом” отримав можливість виходити на ринок двосторонніх договорів і вже у червні заробив 2 млрд грн.

“Міненерго розробило і Кабмін прийняв постанову, яка удосконалює порядок проведення аукціонів за двосторонніми договорами. Це дозволяє Енергоатому продавати 5 % обсягу електроенергії на ринку двосторонніх договорів на спеціальних аукціонах. У червні були проведені аукціони, за результатами яких „Енергоатом“ продав електроенергії майже на 2 млрд грн” — зазначила Буславець.

Водночас законом про нову модель підтримки “зеленої” енергетики збільшено обсяг електричної енергії, який НАЕК “Енергоатом” зможе реалізувати за двосторонніми договорами, наголосили в Міненерго. Це — додаткові 5% електроенергії для продажу за двосторонніми договорами.

“Завдяки цим рішенням НАЕК „Енергоатом“ отримує додатковий гарантований ринок збуту виробленої електроенергії та можливості для поліпшення фінансового стану”, — пояснили в Міненерго.

Крім того, зараз на погодженні зацікавлених органів влади перебуває проєкт постанови Уряду, яким впроваджується перехідна модель ПСО на ринку електроенергії перед запровадженням фінансового механізму ПСО.

За словами Буславець, документом буде передбачено, що “Енергоатом” отримає можливість продавати на ринку двосторонніх договорів до 40% електроенергії.

“Така перехідна модель ПСО дасть можливість знизити профіцит на ринку „на добу наперед“ і покращити фінансовий стан „Енергоатома“. Водночас, підприємство має зробити відповідні розрахунки та надати пропозиції щодо збалансування свого фінансового стану в умовах цієї моделі”, — повідомляє Міненерго.

Довідка УНН. Енергоатом — оператор українських атомних електростанцій (АЕС).

Нагадаємо, раніше Буславець збільшила потужність АЕС

Також нагадаємо, Буславець розповіла про 100 днів керівництва Міненерго

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