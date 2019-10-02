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Минэнерго РФ: уверены в конкурентоспособности в Европе при отсутствии "газовой дубинки" США

Киев • УНН

 • 8193 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Россия готова конкурировать на рынке газа в Евросоюзе, в том числе с американскими поставщиками, если не будет применяться “газовая дубинка из-за океана”, заявил министр энергетики Александр Новак во время “Российской энергетической недели”, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант”.

Минэнерго РФ: уверены в конкурентоспособности в Европе при отсутствии "газовой дубинки" США

“Мы с уверенностью смотрим в будущее, если говорить о свободной конкуренции, если не будет каких-то протекционистских мер, санкционных мер, то есть той самой “газовой дубинки”, которую почему-то раньше все время к нам применяли, а мы, наоборот, говорили о конкуренции. На сегодняшний день мы видим “газовую дубинку” со стороны, наверное, из-за океана в большей степени“,— сказал Новак.

По его словам, российские поставщики обладают конкурентными преимуществами, что дает уверенность в позициях России на европейском рынке. Министр объяснил, что у России есть огромная ресурсная база, развитая инфраструктура и низкие цены.

Как сообщал УНН ранее, “Газпром” построит “Северный поток-2” в обход Дании в случае отказа согласовать маршрут газопровода. Об этом заявил председатель совета директоров “Газпрома” Виктор Зубков.

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