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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Міненерго РФ: впевнені в конкурентоспроможності в Європі за відсутності "газової палиці" США

Київ • УНН

 • 8193 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Росія готова конкурувати на ринку газу в Євросоюзі, в тому числі з американськими постачальниками, якщо не буде застосовуватися “газова палиця з-за океану”, заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак під час “Російського енергетичного тижня”, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант”.

Міненерго РФ: впевнені в конкурентоспроможності в Європі за відсутності "газової палиці" США

“Ми з упевненістю дивимося в майбутнє, якщо говорити про вільну конкуренцію, якщо не буде якихось протекціоністських заходів, санкційних дій, тобто тієї самої „газової палиці“, яку чомусь раніше весь час до нас застосовували, а ми, навпаки , говорили про конкуренцію. На сьогоднішній день ми бачимо „газову палицю“ з боку, напевно, через океан більшою мірою”, — сказав Новак.

За його словами, російські постачальники володіють конкурентними перевагами, що дає впевненість у позиціях Росії на європейському ринку. Міністр пояснив, що у Росії є величезна ресурсна база, розвинена інфраструктура і низькі ціни.

Як передавав УНН раніше, “Газпром” побудує “Північний потік-2” в обхід Данії в разі відмови узгодити маршрут газопроводу. Про це заявив голова ради директорів “Газпрому” Віктор Зубков.

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