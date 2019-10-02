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Газпром: ми побудуємо "Північний потік-2" в обхід Данії в разі відмови погодити газопровід

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. “Газпром” побудує “Північний потік-2” в обхід Данії в разі відмови узгодити маршрут газопроводу. Про це заявив голова ради директорів “Газпрому” Віктор Зубков на Російському енергетичному тижні, пише УНН з посиланням також на агентство ТАСС.

Газпром: ми побудуємо "Північний потік-2" в обхід Данії в разі відмови погодити газопровід

“Ми практично підійшли до територіальних вод економічної зони Данії. Газопровід побудований на 83%, залишилося небагато. В Данії повинні розуміти, що ніяких об’єктивних причин не погодити проходження немає. Тим більше на днях вони узгодили в тому ж місці проходження газопроводу, який йде з Норвегії в Польщу. Справа в тому, що, якщо не погодять, то ми обійдемо цю економічну зону Данії. Буде довше, буде дорожче, але це ж газ для країн Європи і дивно, що така ситуація відбувається”, — сказав Зубков.

Як писав УНН раніше, глава Міністерства енергетики РФ Олександр Новак очікує реалізацію проекту “Північний потік-2” за маршрутом, на який була подана заявка, незважаючи на затримку видачі дозволу Данією.

Варто також додати, що на середину вересня “Північний потік-2” наблизився до території Данії, яка досі не надала дозвіл на його будівництво.

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