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Газпром: мы построим "Северный поток-2" в обход Дании в случае отказа согласовать газопровод

Киев • УНН

 • 11485 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. “Газпром” построит “Северный поток-2” в обход Дании в случае отказа согласовать маршрут газопровода. Об этом заявил председатель совета директоров “Газпрома” Виктор Зубков на Российской энергетической недели, пишет УНН со ссылкой также на агентство ТАСС.

Газпром: мы построим "Северный поток-2" в обход Дании в случае отказа согласовать газопровод

“Мы практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Газопровод построен на 83%, осталось немного. В Дании должны понимать, что никаких объективных причин не согласовать прохождение нет. Тем более на днях они согласовали в том же месте прохождение газопровода, который идет из Норвегии в Польшу. Дело в том, что, если не согласуют, то мы обойдем эту экономическую зону Дании. Будет дольше, будет дороже, но это же газ для стран Европы и странно, что такая ситуация происходит”, — сказал Зубков.

Как писал УНН ранее, глава Министерства энергетики РФ Александр Новак ожидает реализацию проекта “Северный поток-2” по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку выдачи разрешения Данией.

Стоит также добавить, что на середину сентября “Северный поток-2” приблизился к территории Дании, которая до сих пор не предоставила разрешение на его строительство.

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