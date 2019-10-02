Міненерго РФ: ми розраховуємо на збереження маршруту "Північного потоку-2"

“Проект реалізується, ми чекаємо рішення Королівства Данії з видачі дозволу. Зрозуміло, що є й інші різні варіанти в разі відсутності такого дозволу — просто цей проект буде трохи дорожче і дещо за часом буде довше реалізований. Тим не менш, ми ще розраховуємо на те , що цей проект буде реалізований в тому маршруті, по якому була подана заявка на отримання дозволу. Не бачимо тут жодних підстав для того, щоб не видати такий дозвіл”, — сказав він.

Як писав УНН, у Данії поки не можуть назвати терміни ухвалення рішення щодо заявок компанії Nord Stream 2 AG про прокладання газопроводу “Північний потік-2” на ділянці, що проходить через її виняткову зону.