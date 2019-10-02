Минэнерго РФ: мы рассчитываем на сохранение маршрута "Северного потока-2"

“Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дании по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован. Тем не менее, мы еще рассчитываем на то, что этот проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения. Не видим здесь никаких оснований для того, чтобы не выдать такое разрешение”, — сказал он.

Как писал УНН, в Дании пока не могут назвать сроки принятия решения по заявкам компании Nord Stream 2 AG о прокладке газопровода “Северный поток-2” на участке, проходящем через ее исключительную зону.