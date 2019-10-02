Минэнерго РФ: мы рассчитываем на сохранение маршрута "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак ожидает реализацию проекта “Северный поток-2” по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку выдачи разрешения Данией. Об этом он заявил на сессии Российской энергетической недели, пишет УНН со ссылкой также на агентство ТАСС.
“Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дании по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован. Тем не менее, мы еще рассчитываем на то, что этот проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения. Не видим здесь никаких оснований для того, чтобы не выдать такое разрешение”, — сказал он.
Как писал УНН, в Дании пока не могут назвать сроки принятия решения по заявкам компании Nord Stream 2 AG о прокладке газопровода “Северный поток-2” на участке, проходящем через ее исключительную зону.