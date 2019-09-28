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Данія не може назвати терміни рішення щодо "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Данії поки не можуть назвати терміни ухвалення рішення щодо заявок компанії Nord Stream 2 AG про прокладання газопроводу “Північний потік-2” на ділянці, що проходить через її виняткову зону. Наразі Датське енергетичне агентство (DEA) вивчає ці заяви, а також підсумки консультацій в Данії та сусідніх державах про можливий вплив нового трубопроводу на навколишнє середовище в транскордонному контексті в рамках Конвенції Еспо, повідомила пресслужба DEA у відповідь на запит DW у п’ятницю, 27 вересня, передає УНН.

Данія не може назвати терміни рішення щодо "Північного потоку-2"

“Наразі неможливо сказати, скільки часу займе цей процес. Це залежить, серед іншого, від результатів можливих подальших консультацій з іншими країнами в контексті Конвенції Еспо”, — пояснили в пресслужбі.

Конвенція Еспо або Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в транскордонному контексті, прийнята в 1991 році, закріплює зобов’язання сторін щодо оцінки впливу на довкілля на ранніх стадіях планування. Вона також містить загальні зобов’язання держав повідомляти та консультуватися одна з одною при розгляді всіх великих проєктів, які могли б мати значний вплив на навколишнє середовище, що виходить за рамки національних кордонів.

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У Данському енергетичному агентстві повідомили, що попросили компанію Nord Stream 2 AG представити оцінку ОВНС при прокладанні ділянки “Північного потоку-2” на південний схід від острова Борнхольм і додати до оцінки заявку на будівництво в цьому районі. Як пояснили в агентстві, це прохання було викликане тим, що DEA зобов’язана подбати, щоб дозвіл на будівництво було видано на найоптимальніший маршрут щодо безпеки і охорони навколишнього середовища.

“На даний момент видається, що південно-східний маршрут по континентальному шельфу (Данії — ред) — більш відповідний, ніж північно-західний, враховуючи цілий ряд параметрів у сфері екології та безпеки, таких як вплив на судноплавство і заповідні зони”, — зазначається у відповіді пресслужби DEA на запит DW.

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У документі йдеться, що 28 червня компанія Nordstream 2 AG відкликала початкову заявку, подану у 2017 році, про прокладання “Північного потоку-2” через територіальні води країни на південь від Борнхольма. Зараз DEA розглядає дві інші заявки Nodstream 2 AG, і даний процес буде завершений, як тільки буде проведена оцінка впливу на навколишнє середовище, а також аспектів, пов’язаних з безпекою.

Тим часом в компанії Nord Stream 2 AG у відповідь на запит DW про ситуацію з прокладанням “Північного потоку-2” повідомили, що з двох заявок, поданих компанією в Данії, одна вже розглянута. Розгляд показав, що “всі технічні й екологічні умови виконані та дозвіл на прокладання газопроводу на запрошеній ділянці може бути видано на підставі Конвенції ООН з морського права”. Що стосується другої заявки, то процес її розгляду перебуває на просунутій стадії, зазначили в Nord Stream 2 AG.

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У відповіді компанії також йдеться, що в рамках будівництва газопроводу труби вже прокладені впродовж понад двох тисяч кілометрів. Як зазначається в повідомленні, наразі будівельні роботи здійснюються у шведських водах, а будівництво приймальних станцій газопроводу в Німеччині і Росії наближається до завершення.

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