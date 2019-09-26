Глави МЗС України та Данії обмінялись думками щодо "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Сьогодні на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив будівництво газопроводу «Північний потік-2» із міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністрество закордонних справ.
“Відбувся обмін думками стосовно будівництва газопроводу „Північний потік-2“. Констатовано спільну позицію щодо суттєвої загрози цього проекту для європейської безпеки й навколишнього середовища”, — сказано у повідомленні.
Глава данського зовнішньополітичного відомства підтвердив незмінність позиції нового уряду Данії щодо підтримки євроінтеграційного курсу та здійснення реформ в Україні.
Сторони також обговорили кроки, що нині вживаються, з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
Нагадаємо, президенти США та Польщі обговорили заходи, покликані перешкодити реалізації проекту “Північний потік-2”.