Главы МИД Украины и Дании обменялись мнениями относительно "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сегодня на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил строительство газопровода “Северный поток-2” с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министрество иностранных дел.
"Состоялся обмен мнениями относительно строительства газопровода "Северный поток-2". Констатировано общую позицию по существенной угрозе этого проекта для европейской безопасности и окружающей среды", - говорится в сообщении.
Глава датского внешнеполитического ведомства подтвердил неизменность позиции нового правительства Дании по поддержке евроинтеграционного курса и осуществления реформ в Украине.
Стороны также обсудили шаги, что сейчас принимаются с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Напомним, президенты США и Польши обсудили меры, призванные помешать реализации проекта "Северный поток-2".