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Президенти США та Польщі обговорили, як зупинити Nord Stream 2

Президенти США та Польщі обговорили, як зупинити Nord Stream 2

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президенти США та Польщі обговорили заходи, покликані перешкодити реалізації проєкт Nord Stream 2. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Президент США Дональд Трамп і його польський колега Анджей Дуда обговорили можливість перешкодити реалізації проєкту газопроводу "Північний потік-2", який має зв'язати Росію і Німеччину дном Балтійського моря", - йдеться у заяві заступника прессекретаря Білого дому Хогана Гідлі.

Як підкреслюється в заяві за підсумками зустрічі Трампа та Дуди в Нью-Йорку, обидва президенти погодилися, що Nord Stream 2 несе загрозу енергетичній безпеці Європи, і обговорили, як краще зупинити цей проєкт.

Американський лідер також поінформував Дуду, що розрахує найближчими тижнями оголосити про прийняття Польщі до Програми безвізового в'їзду.

Нагадаємо, президенти підписали спільну декларацію про розвиток співробітництва у сфері оборони. Трамп відзначив істотний прогрес, досягнутий за "угодою про спільне базування з Польщею".

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