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Трамп і Дуда підписали угоду про розширення військової присутності США у Польщі

Трамп і Дуда підписали угоду про розширення військової присутності США у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав угоду про співпрацю зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, яка передбачає розширення військової присутності Сполучених Штатів у Польщі. Спільну декларацію про сприяння оборонній співпраці два лідери підписали 23 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Нині військовий контингент США в Польщі складає близько 4500 військових, які перебувають на території європейської країни на ротаційній основі. "Очікується, що в найближчій перспективі (контингент) зросте приблизно на 1000 військових", – ідеться в документі.

Сторони вже визначили шість локацій, де США збільшать військову присутність, а також обговорять відповідне розташування для бойової групи бронетанкової бригади. Трамп заявив, що додаткові військові США будуть "швидше за все" переведені з інших європейських баз і що Польща візьме на себе фінансові зобов’язання щодо нових місць дислокації для військ.

На запитання журналістів, чи має на меті посилення військової присутності США в Польщі протидію Росії, Трамп відповів: "Ні, я взагалі так не думаю".

Домовленість, базована на підписаній у червні рамковій угоді, мала бути остаточно схвалена раніше цього місяця у Варшаві, але Трамп скасував той візит через потенційну небезпеку для США від буревію Доріан.

Нагадаємо, Трамп хоче "подружити" Росію і Польщу.

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