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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64142 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112041 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103868 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110787 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 119917 просмотра

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Трамп и Дуда подписали соглашение о расширении военного присутствия США в Польше

Трамп и Дуда подписали соглашение о расширении военного присутствия США в Польше

Киев  •  УНН

 • 12458 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о сотрудничестве со своим польским коллегой Анджеем Дудой, которая предусматривает расширение военного присутствия Соединенных Штатов в Польше. Совместную декларацию о содействии оборонной сотрудничества два лидера подписали 23 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Сейчас военный контингент США в Польше составляет около 4500 военных, находящихся на территории европейской страны на ротационной основе. "Ожидается, что в ближайшей перспективе (контингент) возрастет примерно на 1000 военных", - говорится в документе.

Стороны уже определили шесть локаций, где США увеличат военное присутствие, а также обсудят соответствующее расположение для боевой группы бронетанковой бригады. Трамп заявил, что дополнительные военные США будут "скорее всего" переведены из других европейских баз и Польша возьмет на себя финансовые обязательства по новым местам дислокации для войск.

На вопрос журналистов, имеет ли целью усиление военного присутствия США в Польше противодействие России, Трамп ответил: "Нет, я вообще так не думаю".

Договоренность, основанная на подписанном в июне рамочном соглашении, должна быть окончательно одобрена ранее в этом месяце в Варшаве, но Трамп отменил тот визит из-за потенциальной опасности для США от урагана Дориан.

Напомним, Трамп хочет "подружить" Россию и Польшу.

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