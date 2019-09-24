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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64157 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112045 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103870 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110788 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 119917 просмотра

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Президенты США и Польши обсудили, как остановить Nord Stream 2

Президенты США и Польши обсудили, как остановить Nord Stream 2

Киев  •  УНН

 • 11926 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президенты США и Польши обсудили меры, призванные помешать реализации проект Nord Stream 2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Дуда обсудили возможность помешать реализации проекта газопровода "Северный поток-2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря", - говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Как подчеркивается в заявлении по итогам встречи Трампа и Дуди в Нью-Йорке, оба президента согласились, что Nord Stream 2 несет угрозу энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект.

Американский лидер также проинформировал Дуду, что рассчитает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.

Напомним, президенты подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в сфере обороны. Трамп отметил существенный прогресс, достигнутый по "соглашению о совместном базировании с Польшей".

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