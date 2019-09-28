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Дания не может назвать сроки решения по "Северному потоку-2"

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Дании пока не могут назвать сроки принятия решения по заявкам компании Nord Stream 2 AG о прокладке газопровода "Северный поток-2" на участке, проходящем через ее исключительную зону. Сейчас Датское энергетическое агентство (DEA) изучает эти заявления, а также итоги консультаций в Дании и соседних государствах о возможном влиянии нового трубопровода на окружающую среду в трансграничном контексте в рамках Конвенции Эспо, сообщила пресс служба DEA в ответ на запрос DW в пятницу, 27 сентября, передает УНН.

Дания не может назвать сроки решения по "Северному потоку-2"

“Сейчас невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит, среди прочего, от результатов возможных дальнейших консультаций с другими странами в контексте Конвенции Эспо”, — пояснили в пресс-службе.

Конвенция Эспо или Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте, принятая в 1991 году, закрепляет обязательства сторон по оценке воздействия на окружающую среду на ранних стадиях планирования. Она также содержит общие обязательства государств уведомлять и консультироваться друг с другом при рассмотрении всех крупных проектов, которые могли бы иметь значительное влияние на окружающую среду, выходящее за рамки национальных границ.

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В Датском энергетическом агентстве сообщили, что попросили компанию Nord Stream 2 AG представить оценку ОВОС при прокладке участка “Северного потока-2” на юго-восток от острова Борнхольм и добавить к оценке заявку на строительство в этом районе. Как пояснили в агентстве, эта просьба была вызвана тем, что DEA обязана позаботиться, чтобы разрешение на строительство было выдано на оптимальный маршрут безопасности и охраны окружающей среды.

“На данный момент кажется, что юго-восточный маршрут по континентальному шельфу (Дании — ред) — более подходящий, чем северо-западный, учитывая целый ряд параметров в сфере экологии и безопасности, таких как влияние на судоходство и заповедные зоны”, — отмечается в ответе прессслужбы DEA на запрос DW.

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В документе говорится, что 28 июня компания Nordstream 2 AG отозвала начальную заявку, поданную в 2017 году, о прокладке “Северного потока-2” через территориальные воды страны к югу от Борнхольма. Сейчас DEA рассматривает две другие заявки Nodstream 2 AG, и данный процесс будет завершен, как только будет проведена оценка воздействия на окружающую среду, а также аспектов, связанных с безопасностью.

Между тем в компании Nord Stream 2 AG в ответ на запрос DW о ситуации с прокладкой “Северного потока-2” сообщили, что из двух заявок, поданных компанией в Дании, одна уже рассмотрена. Рассмотрение показало, что “все технические и экологические условия выполнены и разрешение на прокладку газопровода на приглашенному участке может быть выдано на основании Конвенции ООН по морскому праву”. Что касается второй заявки, то процесс его рассмотрения находится на продвинутой стадии, отметили в Nord Stream 2 AG.

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В ответе компании также говорится, что в рамках строительства газопровода трубы уже проложены течение более двух тысяч километров. Как отмечается в сообщении, в настоящее время строительные работы осуществляются в шведских водах, а строительство приемных станций газопровода в Германии и России близится к завершению.

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