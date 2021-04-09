Минэнерго предлагает нулевой экологический налог для ТЭЦ на биотопливе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Министерстве энергетики Украины выдвинули предложение установить нулевую ставку экологического налога на выбросы СО2, полученные в результате сжигания биотоплива на котельных, ТЭЦ и ТЭС. Принятием закона хотят способствовать замещению газа биотопливом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
Детали
Соответствующий законопроект обнародован для публичного обсуждения. Оно продлится месяц.
"Принятие законопроекта будет способствовать увеличению производства энергии из биотоплива в Украине и дальнейшему переходу предприятий с ископаемых видов топлива (угля, газа, торфа) на использование этого вида топлива, что производится из биологически возобновляемых источников органического происхождения", - указывают в Минэнерго.
В ведомстве утверждают - текущий подход не соответствует международной практике. Так, в настоящее время предприятия, которые сжигают биотопливо на стационарных источниках загрязнения, уплачивают налог за выбросы двуокиси углерода в размере 10 грн за тонну. Такая же ставка действует и для других предприятий, которые сжигают другие энергоносители и осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Что изменит законопроект
Предлагается установить нулевую ставку экологического налога для установок, которые внесены в реестр установок, использующих исключительно биотопливо.
Создание и ведение реестра установок, использующих биотопливо как единственный вид топлива, будет осуществляться Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению в порядке, установленном Кабинетом министров.
Дополнение
Экологический налог уплачивается:
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- за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, размещение в течение отчетного квартала отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах - по месту размещения стационарных источников, специально отведенных для этого мест или объектов;
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- за образование радиоактивных отходов и временное хранение радиоактивных отходов сверх установленного особыми условиями лицензии срока - по месту нахождения плательщика на налоговом учете в контролирующих органах.
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