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Минулого року в український бюджет надійшло понад 5 млрд грн екологічного податку

Минулого року в український бюджет надійшло понад 5 млрд грн екологічного податку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. За 2019 рік загальна сума надходжень екологічного податку до українського бюджету становила 5 020 906,1 тис. грн. Про це у відповідь на запит кореспондента УНН повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

“Відповідно до наявної інформації (дані Державної казначейської служби України) за 2019 рік загальна сума надходжень екологічного податку (до Зведеного бюджету України) за кодами класифікації доходів бюджету 19010100, 19010200, 19010300 та 19011000 становила 5 020 906,1 тис. грн”, — повідомили у міністерстві.

Так, дані коди класифікації доходів різняться за типами забруднень, з них:
— Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) ( код 19010100) — 2 659 508,3 тис. грн;

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— Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення (код 19011000) — 951 469,0 тис. грн;
— Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (код 19010200) — 155 727,0 тис. грн;
— Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (код 19010300) — 1 254 201,8 тис. грн.

Що стосується плати за утворення та зберігання радіоактивних відходів, повідомляється, що вона входить до одного коду класифікації доходів державного бюджету 19010400, тому не може бути розділена.

“Згідно з даними Державної казначейської служби за 2019 рік до державного бюджету за кодом класифікації доходів 19010400 „Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк“ надійшло 1 071 668,4 тис. гривень”, — повідомили у Мінфіні.

Раніше УНН писав, що Мінекоенерго хоче реформувати податок на СО2.

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