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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65463 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В прошлом году в украинский бюджет поступило более 5 млрд грн экологического налога

В прошлом году в украинский бюджет поступило более 5 млрд грн экологического налога

Киев  •  УНН

 • 49997 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. За 2019 год общая сумма поступлений экологического налога в украинский бюджет составила 5020 906,1 тыс. грн. Об этом в ответ на запрос корреспондента УНН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

“Согласно имеющейся информации (данные Государственной казначейской службы Украины) за 2019 год общая сумма поступлений экологического налога (в Сводный бюджет Украины) по кодам классификации доходов бюджета 19010100, 19010200, 19010300 и 19011000 составляла 5020 906,1 тыс. грн”, — сообщили в министерстве.

Так, данные коды классификации доходов различаются по типам загрязнений, из них:
— Экологический налог, который взимается за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения (за исключением выбросов в атмосферный воздух двуокиси углерода) (код 19010100) — 2659 508,3 тыс. грн;

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— Экологический налог, который взимается за выбросы в атмосферный воздух двуокиси углерода стационарными источниками загрязнения (код 19011000) — 951 469,0 тыс. грн;
— Поступления от сбросов загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты (код 19010200) — 155 727,0 тыс. грн;
— Поступления от размещения отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах, кроме размещения отдельных видов отходов как вторичного сырья (код 19010300) — 1254 201,8 тыс. грн.

Что касается платы за образование и хранение радиоактивных отходов, сообщается, что она входит в один код классификации доходов государственного бюджета 19010400, поэтому не может быть разделена.

“Согласно данным Государственной казначейской службы за 2019 год в государственный бюджет по коду классификации доходов 19010400 „Экологический налог, который взимается за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные) и/или временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензии срока“ поступило 1071 668,4 тыс. гривен”, — сообщили в Минфине.

Ранее УНН писал, что Минекоенерго хочет реформировать налог на СО2.

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