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Мінекоенерго хоче реформувати податок на СО2

Мінекоенерго хоче реформувати податок на СО2

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України у 2020 році вважають важливим елементом реформування податку на СО2 (діоксид вуглецю). Про це повідомив заступник міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин, повідомили УНН у пресслужбі Мінекоенерго.

"Зараз податок СО2 збирається з підприємств, які викидають більше ніж 500 тонн СО2, а таких підприємств налічується близько трьох-чотирьох тисяч. Ми хочемо модифікувати цей податок, щоб оподатковувати викопне паливо, що імпортується та видобувається в Україні. А кошти від податку спрямовувати на енергоефективність домогосподарств та підприємств, на зелену трансформацію. І такий законопроект вже розробляється в Мінекоенерго", - вказав заступник міністра.

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Як зазначається, викиди вуглецю, що сприяють зміні клімату - одна з найбільших глобальних загроз у світі. За даними дослідження NASA, підтвердженими Гідрометцентром, якщо взяти дані за період 1950-1980 років і порівняти з 2019 роком, то в Україні вже зросла середня річна температура на плюс 3 градуси, і це ще не кінець.

Нагадаємо, в уряді анонсували євроінтеграційний законопроект про енергоефективність.

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