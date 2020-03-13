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В уряді анонсували євроінтеграційний законопроект про енергоефективність

В уряді анонсували євроінтеграційний законопроект про енергоефективність

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністерство енергетики та захисту довкілля України фіналізує роботу над євроінтеграційним законопроектом про енергоефективність, щоб внести його до Верховної Ради якомога скоріше. Про це повідомив заступник міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин, повідомили УНН у пресслужбі Мінекоенерго.

"Мінекоенерго фіналізує роботу по доопрацюванню законопроекту про енергоефективність, щоб якомога скоріше його направити до Верховної Ради України. Прийняття цього законопроекту є нашим євроінтеграційним зобов'язанням згідно вимог Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність", - повідомили у міністерстві, цитуючи Рябчина.

Коментуючи законодавчу ініціативу, посадовець вказав, що в уряді своїм завданням ставлять підвищення рівня енергоефективності всієї економіки. "Якщо раніше уряд концентрувався на термомодернізації житлових будівель, зараз ми плануємо розширити державну підтримку для впровадження енергоефективних заходів для МСБ, стимулювати розвиток ринку енергоаудиту та впровадження систем енергоменеджменту. Окрім цього, плануємо впровадити енергоефективні публічні закупівлі, а також підвищувати енергоефективність будівель бюджетної сфери", - повідомив Рябчин.

За його словами, у планах Мінекоенерго в пілотному режимі зробити "зелені" кредити в підтримку промислових підприємств та ЕСКО компаній, яким не вистачає обігового капіталу, щоб охопити більше енергоефективних проектів. Також планується стимулювати енергоефективність у транспорті, запроваджуючи електромобільну інфраструктуру, підтримувати технології акумуляції "зеленої" енергії.

Нагадаємо, стало відомо, коли Фонд енергоефективності запрацює на повну потужність.

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