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Стало відомо, коли Фонд енергоефективності запрацює на повну потужність

Стало відомо, коли Фонд енергоефективності запрацює на повну потужність

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. З наступного року Фонд енергоефективності запрацює на повну потужність, основним його завданням буде термомодернізація. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Ради розвитку регіонів та громад за участі Президента, передає корреспондент УНН.

“На наступні роки нам потрібна масштабна термомодернізація. Ми запустили для цього зараз інструмент, який називається фонд енергоефективності. Останні три місяці ми фіналізували окремі процедури, вже є пілотні заявки. З наступного року фонд енергоефективності запрацює на повну потужність. У нас є для цього кошти — вони зараз в розмірі до 6 млрд грн уже є, які ми можемо використовувати на програми енергоефективності”, — сказав Гончарук.

З його слів, основним завданням фонду є термомодернізація “настільки швидка, наскільки це можливо”.

“Ці 6,8 млрд, які у нас є, будуть доступними нам в 2020 році. Цього недостатньо для того, щоб вирішити всі питання, але цього абсолютно достатньо, щоб запустити ринок, щоб показати людям ефект від такої діяльності. За нашими розрахунками, платіжка за будинок термомодернізований і нетермомодернізований може відрізнятись до 60% в окремих випадках”, — повідомив Прем’єр.

Він додав, що це може відобразитись у платіжках українців вже наступної зими.

Нагадаємо, ЄС забезпечив 104 млн євро грантових коштів для українців і допомоги Фонду енергоефективності.

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