Стало відомо, коли Фонд енергоефективності запрацює на повну потужність

КИЇВ. 24 грудня. УНН. З наступного року Фонд енергоефективності запрацює на повну потужність, основним його завданням буде термомодернізація. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Ради розвитку регіонів та громад за участі Президента, передає корреспондент УНН.