Міненерго пропонує нульовий екологічний податок для ТЕЦ на біопаливі

Деталі

Відповідний законопроект оприлюднено для публічного обговорення. Воно триватиме місяць.

"Ухвалення законопроекту сприятиме збільшенню виробництва енергії з біопалива в Україні та подальшому переходу підприємств з викопних видів палива (вугілля, газу, торфу) на використання цього різновиду палива, що виробляється з біологічно відновлюваних джерел органічного походження", - вказують у Міненерго.

У відомстві стверджують - поточний підхід не відповідає міжнародній практиці. Так, наразі підприємства, які спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення, сплачують податок за викиди двоокису вуглецю у 10 грн за тонну. Така ж ставка діє й для інших підприємств, які спалюють інші енергоносії і здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Що змінить законопроект

Запропоновано встановити нульову ставку екологічного податку для установок, які внесено до реєстру установок, що використовують виключно біопаливо.

Створення та ведення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, буде здійснюватись Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Доповнення

Екологічний податок сплачується:



за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;



за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За 2019 рік в український бюджет надійшло понад 5 млрд грн екологічного податку