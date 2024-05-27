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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
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25 мая 2024, 12:20  •  157103 просмотра

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25 мая 2024, 11:31  •  153959 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

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24 мая 2024, 14:43  •  141467 просмотра

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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24 мая 2024, 06:14  •  254211 просмотра

Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Министерство энергетики предлагает ввести дифференцированный подход к повышению тарифов на электроэнергию, в то же время это требует утверждения правительством.

Экономика •   •  8086 просмотра
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА

В Северодонецке российские оккупанты требуют от жителей подтверждать свое отсутствие в городе лично и в присутствии двух свидетелей с российскими паспортами, в Брянке вместо восстановительных работ появился передвижной киноклуб.

Общество •   •  8593 просмотра
Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА

Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

Еще семь мобильных подразделений вскоре прибудут в Новую Каледонию в качестве подкрепления, а чрезвычайное положение завершится, как и планировалось, во вторник утром по местному времени, после недавних беспорядков, которые повлекли семь смертей, сотни арестов и масштабные разрушения.

Новости Мира •   •  7062 просмотра
Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 3 получили ранения, повреждены 33 жилых дома и хозяйственные постройки в 9 населенных пунктах.

Война •   •  8236 просмотра
В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

Украина ввела ограничения энергоснабжения с 6 утра до полуночи, подключила атомный блок к сети после ремонта, возобновила газоснабжение для 1 290 потребителей в Винницкой области после вражеской атаки, а также подготовила больше атомных блоков к ремонту для обеспечения стабильной работы в отопительный сезон.

Общество •   •  10235 просмотра
В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" заявляет, что из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой, находящейся на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод", будут «ужасные последствия».

Экономика •   •  40001 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций

С целью достижения тактических задач враг может попытаться зайти на территорию Сумской области, аналогично как в Харьковской, считает спикер ГПСУ.

Война •   •  8712 просмотра
Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно.

Экономика •   •  56618 просмотра
Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Курс валют на 27 мая: официальный курс гривны на рекордном минимуме

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,1130 UAH/USD, девальвировав гривну на 19 копеек.

Экономика •   •  8826 просмотра
Курс валют на 27 мая: официальный курс гривны на рекордном минимуме

Миссия МВФ в Варшаве начинает работу для разблокирования транша для Украины в 2,2 млрд долл.: на встречу поехала украинская делегация

Украина может получить очередной транш от МВФ объемом более $2,2 млрд после успешного четвертого пересмотра программы расширенного финансирования, что увеличит общий объем полученного финансирования до $7,6 млрд.

Экономика •   •  9160 просмотра
Миссия МВФ в Варшаве начинает работу для разблокирования транша для Украины в 2,2 млрд долл.: на встречу поехала украинская делегация