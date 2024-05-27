Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Министерство энергетики предлагает ввести дифференцированный подход в формировании новых тарифов на электроэнергию, но для его введения требуется согласие правительства. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы понимаем, что без повышения тарифа мы не обойдемся. На этот раз мы проработали и предложили правительству использовать дифференцированный подход для повышения тарифа - сказала Гринчук.

Напомним

Ранее Министерство энергетики обсуждало возможность повышения тарифов на электроэнергию для обеспечения средств на подготовку к следующему отопительному сезону, поскольку прогнозируется значительный дефицит из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

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