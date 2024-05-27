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В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мирЭксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов
Министерство энергетики предлагает ввести дифференцированный подход к повышению тарифов на электроэнергию, в то же время это требует утверждения правительством.
Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА
В Северодонецке российские оккупанты требуют от жителей подтверждать свое отсутствие в городе лично и в присутствии двух свидетелей с российскими паспортами, в Брянке вместо восстановительных работ появился передвижной киноклуб.
Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии
Еще семь мобильных подразделений вскоре прибудут в Новую Каледонию в качестве подкрепления, а чрезвычайное положение завершится, как и планировалось, во вторник утром по местному времени, после недавних беспорядков, которые повлекли семь смертей, сотни арестов и масштабные разрушения.
В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших
В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 3 получили ранения, повреждены 33 жилых дома и хозяйственные постройки в 9 населенных пунктах.
В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго
Украина ввела ограничения энергоснабжения с 6 утра до полуночи, подключила атомный блок к сети после ремонта, возобновила газоснабжение для 1 290 потребителей в Винницкой области после вражеской атаки, а также подготовила больше атомных блоков к ремонту для обеспечения стабильной работы в отопительный сезон.
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
В Одесской области коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" заявляет, что из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой, находящейся на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод", будут «ужасные последствия».
Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций
С целью достижения тактических задач враг может попытаться зайти на территорию Сумской области, аналогично как в Харьковской, считает спикер ГПСУ.
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно.
Курс валют на 27 мая: официальный курс гривны на рекордном минимуме
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,1130 UAH/USD, девальвировав гривну на 19 копеек.
Миссия МВФ в Варшаве начинает работу для разблокирования транша для Украины в 2,2 млрд долл.: на встречу поехала украинская делегация
Украина может получить очередной транш от МВФ объемом более $2,2 млрд после успешного четвертого пересмотра программы расширенного финансирования, что увеличит общий объем полученного финансирования до $7,6 млрд.