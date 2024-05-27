Міненерго запропонувало використати диференційований підхід для розрахунку підвищення тарифів
Київ • УНН
Міністерство енергетики пропонує запровадити диференційований підхід до підвищення тарифів на електроенергію, водночас це потребує затвердження урядом.
Міністерство енергетики пропонує запровадити диференційований підхід у формуванні нових тарифів на електроенергію, але для його введення потрібна згода уряду. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми розуміємо, що без підвищення тарифу ми не обійдемося. Цього разу ми опрацювали та запропонували уряду використовувати диференційований підхід для підвищення тарифу
Нагадаємо
Раніше Міністерство енергетики обговорювало можливість підвищення тарифів на електроенергію для забезпечення коштів на підготовку до наступного опалювального сезону, оскільки прогнозується значний дефіцит через російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури.
Рішення про нові тарифи на електрику ухвалять до кінця тижня - Галущенко24.05.24, 15:31 • 15013 переглядiв