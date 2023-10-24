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Минэнерго: из-за вражеского обстрела на Кировоградщине повреждена линия электропередачи

Киев • УНН

 • 492188 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В результате падения обломков на Кировоградщине повреждены линии электропередачи, из-за обстрелов и технологических нарушений без света оставались потребители в 9 областях. Об этом сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.

Минэнерго: из-за вражеского обстрела на Кировоградщине повреждена линия электропередачи

Последствия обстрелов

“В Кировоградской области в результате обстрела (падения обломков) повреждена линия электропередачи, есть обесточенные потребители. Ведутся восстановительные работы”, - указали в Минэнерго.

Также специалисты обследуют разрушения, нанесенные накануне ударами рф по энергетическим объектам в Донецкой области.

Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивался 21 населенный пункт, на Днепропетровщине – 3 населенных пункта.

Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Всего за сутки энергетики запитали более 16 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Днепропетровской областях.

Генерация

Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей, отметили в Минэнерго.

Обесточивание

В результате технологических нарушений за прошедшие сутки временно обесточивались: в Киевской области - 3,4 тыс. потребителей, в Запорожской области - более 1 тыс. потребителей. Сейчас все запитаны.

Также из-за технарушений остаются без света 14 населенных пунктов в Черниговской области.

Вчера действием защиты отключалась подстанция оператора системы передачи 330 кВ в Черниговской области. Без света оставались 2,6 тыс. потребителей. Сейчас все запитаны.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

В Херсоне за прошедшие сутки подключили 330 точек доступа, обесточенных после подтопления. Без света остаются 1,2 тыс. потребителей.

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭСе. Сейчас он составляет 15,69 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 78 МВт*ч. Экспорт в Словакию и Молдову – 2 702 МВт*ч.

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