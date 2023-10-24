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Міненерго: через ворожий обстріл на Кіровоградщині пошкоджено лінію електропередачі

Київ • УНН

 • 492188 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Внаслідок падіння уламків на Кіровоградщині пошкоджено лінії електропередачі, через обстріли та технологічні порушення без світла залишалися споживачі у 9 областях. Про це повідомили у вівторок у Міненерго, пише УНН.

Міненерго: через ворожий обстріл на Кіровоградщині пошкоджено лінію електропередачі

Наслідки обстрілів

“У Кіровоградській області внаслідок обстрілу (падіння уламків) пошкоджено лінію електропередачі, є знеструмлені споживачі. Ведуться відновлювальні роботи”, - вказали в Міненерго.

Також фахівці обстежують руйнування, завдані напередодні ударами рф по енергетичних об’єктах у Донецькій області.

Через обстріли на Донеччині знеструмлювався 21 населений пункт, на Дніпропетровщині – 3 населених пункти.

Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Загалом за добу енергетики заживили понад 16 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Генерація

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів, зазначили в Міненерго.

Знеструмлення

Внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися: у Київській області - 3,4 тис. споживачів, у Запорізькій області - понад 1 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.

Також через техпорушення залишаються без світла 14 населених пунктів у Чернігівській області.

Учора дією захисту відключалася підстанція оператора системи передачі 330 кВ у Чернігівській області. Без світла залишалися 2,6 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

У Херсоні минулої доби підключили 330 точок доступу, знеструмлених після підтоплення. Без світла залишаються 1,2 тис. споживачів.

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувач ЗАЕСі. Наразі він становить 15,69 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 78 МВт*год. Експорт до Словаччини та Молдови – 2 702 МВт*год.

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