Міненерго: через ворожий обстріл на Кіровоградщині пошкоджено лінію електропередачі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Внаслідок падіння уламків на Кіровоградщині пошкоджено лінії електропередачі, через обстріли та технологічні порушення без світла залишалися споживачі у 9 областях. Про це повідомили у вівторок у Міненерго, пише УНН.
Наслідки обстрілів
“У Кіровоградській області внаслідок обстрілу (падіння уламків) пошкоджено лінію електропередачі, є знеструмлені споживачі. Ведуться відновлювальні роботи”, - вказали в Міненерго.
Також фахівці обстежують руйнування, завдані напередодні ударами рф по енергетичних об’єктах у Донецькій області.
Через обстріли на Донеччині знеструмлювався 21 населений пункт, на Дніпропетровщині – 3 населених пункти.
Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Загалом за добу енергетики заживили понад 16 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Дніпропетровській областях.
Генерація
Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів, зазначили в Міненерго.
Знеструмлення
Внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися: у Київській області - 3,4 тис. споживачів, у Запорізькій області - понад 1 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.
Також через техпорушення залишаються без світла 14 населених пунктів у Чернігівській області.
Учора дією захисту відключалася підстанція оператора системи передачі 330 кВ у Чернігівській області. Без світла залишалися 2,6 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
У Херсоні минулої доби підключили 330 точок доступу, знеструмлених після підтоплення. Без світла залишаються 1,2 тис. споживачів.
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувач ЗАЕСі. Наразі він становить 15,69 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 78 МВт*год. Експорт до Словаччини та Молдови – 2 702 МВт*год.