Минэнерго: из-за массированной ракетной атаки повреждены около 9 объектов электрогенерации

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"Сегодня очередная массированная атака россиян на энергосистему. То, что мы уже видим: есть повреждения около 9-ти объектов генерации. Сейчас мы еще обследуем эти повреждения. Соответственно, повреждены подстанции, передающие электроэнергию, что повлекло за собой ограничение производства объектов атомной генерации. Сейчас мы все это отфиксируем и будем эту ситуацию модифицировать таким образом, чтобы увеличить производство в ближайшие часы", - отметил Галущенко.

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Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.