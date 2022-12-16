Минэнерго: из-за массированной ракетной атаки повреждены около 9 объектов электрогенерации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В результате сегодняшней массированной ракетной атаки на Украину повреждены около 9 объектов генерации, а также электроподстанции – это ограничило работу атомных станций, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Сегодня очередная массированная атака россиян на энергосистему. То, что мы уже видим: есть повреждения около 9-ти объектов генерации. Сейчас мы еще обследуем эти повреждения. Соответственно, повреждены подстанции, передающие электроэнергию, что повлекло за собой ограничение производства объектов атомной генерации. Сейчас мы все это отфиксируем и будем эту ситуацию модифицировать таким образом, чтобы увеличить производство в ближайшие часы", - отметил Галущенко.
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Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.
По всей Украине ввели аварийные отключения света.