Міненерго: через масовану ракетну атаку пошкоджені близько 9 об'єктів електрогенерації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього масованої ракетної атаки на Україну пошкоджені близько 9 об'єктів генерації, а також електропідстанції - це обмежило роботу атомних станцій, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Сьогодні чергова масована атака росіян на енергосистему. Те, що ми вже бачимо: є пошкодження близько 9-ти об'єктів генерації. Зараз ми ще обстежуємо ці пошкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва об'єктів атомної генерації. Зараз ми це все відфіксовуємо і будемо цю ситуацію модифікувати таким чином, щоб збільшити виробництво найближчими годинами", - зазначив Галущенко.
Доповнення
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.