Минэнерго: из-за боевых действий без газоснабжения остается 330 тысяч потребителей

За минувшие сутки восстановлено электроснабжение более 35,3 тысячам потребителей. В частности, в Киевской области - около 14,4 тысяч, в Харьковской - 5,5 тысячам, в Сумской - 5 тысячам, в Николаевской - 4 тысячам, в Житомирской - 2 тысячам, в Херсонской - 2 тысячам, в Донецкой - около 1,4 тысячам, в Запорожской - 1 тысячи абонентов.

Газоснабжение восстановлено 6050 потребителям.

"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам.

Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы затруднены или исключены из - за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений", - сообщили в Минэнерго.