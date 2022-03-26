Минэнерго: из-за боевых действий без газоснабжения остается 330 тысяч потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на 26 марта в Украине оставались обесточенными более 1327 населенных пунктов, всего более 863 тысяч потребителей. Без газоснабжения остаются более 330 тысяч потребителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию предоставленную Министерством энергетики.
За минувшие сутки восстановлено электроснабжение более 35,3 тысячам потребителей. В частности, в Киевской области - около 14,4 тысяч, в Харьковской - 5,5 тысячам, в Сумской - 5 тысячам, в Николаевской - 4 тысячам, в Житомирской - 2 тысячам, в Херсонской - 2 тысячам, в Донецкой - около 1,4 тысячам, в Запорожской - 1 тысячи абонентов.
Газоснабжение восстановлено 6050 потребителям.
"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам.
Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы затруднены или исключены из - за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений", - сообщили в Минэнерго.