Міненерго: через бойові дії без газопостачання залишається 330 тисяч споживачів

За минулу добу відновлено електропостачання понад 35,3 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області - близько 14,4 тисячам, у Харківській - 5,5 тисячам, у Сумській - 5 тисячам, у Миколаївській - 4 тисячам, у Житомирській - 2 тисячам, у Херсонській - 2 тисячам, у Донецькій - близько 1,4 тисячам, у Запорізькій - 1 тисячі абонентів.

Газопостачання відновлено 6050 споживачам.

«Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень», - повідомили в Міненерго.