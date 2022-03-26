Міненерго: через бойові дії без газопостачання залишається 330 тисяч споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Станом на 26 березня в Україні залишались знеструмленими понад 1327 населених пунктів, загалом понад 863 тисячі споживачів. Без газопостачання залишаються понад 330 тисяч споживачів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану Міністерством енергетики.
За минулу добу відновлено електропостачання понад 35,3 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області - близько 14,4 тисячам, у Харківській - 5,5 тисячам, у Сумській - 5 тисячам, у Миколаївській - 4 тисячам, у Житомирській - 2 тисячам, у Херсонській - 2 тисячам, у Донецькій - близько 1,4 тисячам, у Запорізькій - 1 тисячі абонентів.
Газопостачання відновлено 6050 споживачам.
«Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам.
Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень», - повідомили в Міненерго.