Минэкономики рассказало, как бизнесу помогать бездомным животным во время морозов без нарушения норм

Эксклюзив
5 февраля, 15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы
5 февраля, 10:18
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентов 5 февраля, 22:32
Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопления 5 февраля, 23:04
Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домой 5 февраля, 23:37
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP 6 февраля, 01:53
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров 04:30
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств 5 февраля, 20:38
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 31850 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 79185 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой 4 февраля, 11:15
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex" 3 февраля, 14:37
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Густаво Петро
Лавров Сергей Викторович
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Абу-Даби
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии 5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро 5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью 5 февраля, 13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя 5 февраля, 11:46
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок 4 февраля, 23:05
Техника
Отопление
Золото
Социальная сеть
Старлинк

Минэкономики рассказало, как бизнесу помогать бездомным животным во время морозов без нарушения норм

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Министерство экономики Украины предоставило рекомендации предпринимателям по поддержке бездомных животных во время холодов. Ведомство акцентирует внимание на балансе между гуманностью и соблюдением санитарных норм.

Минэкономики рассказало, как бизнесу помогать бездомным животным во время морозов без нарушения норм

Министерство экономики Украины обнародовало рекомендации для предпринимателей по поддержке бездомных собак в период сильных холодов. Поскольку многие представители бизнеса впускают животных в помещения магазинов и кафе, ведомство подчеркнуло важность сохранения баланса между гуманностью и соблюдением санитарно-гигиенических требований. Об этом пишет УНН.

Детали

В феврале 2026 года морозы в Украине остаются аномально низкими, что побуждает людей искать способы обогрева для животных. Специалисты Минэкономики советуют операторам рынка пищевых продуктов прежде всего оценить риски загрязнения товаров. Рекомендуется четко определить зоны, где пребывание четвероногих будет безопасным и не будет создавать угрозы пищевой безопасности посетителей.

Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара10.12.25, 19:30 • 39369 просмотров

Помимо зонирования, бизнесу советуют проводить инструктаж персонала и информировать клиентов об установленных правилах. Это поможет избежать конфликтных ситуаций и обеспечить надлежащий уровень гигиены. Опыт многих украинских предприятий доказывает, что обустройство специальных уголков для обогрева животных в тамбурах или отдельных технических помещениях является эффективным решением.

По запросу общественности многие бизнесы уже организовали места обогрева для бездомных животных, которые в то же время не создают рисков для людей и не нарушают гигиенических требований. Это свидетельствует, что совместить заботу о животных и соблюдение требований законодательства – вполне реально

– говорится в сообщении Минэкономики.

Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине10.12.25, 11:54 • 46818 просмотров

Степан Гафтко

Морозы в Украине
Животные
Отопление
Кабинет Министров Украины
благотворительность
Украина