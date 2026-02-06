Минэкономики рассказало, как бизнесу помогать бездомным животным во время морозов без нарушения норм
Киев • УНН
Министерство экономики Украины предоставило рекомендации предпринимателям по поддержке бездомных животных во время холодов. Ведомство акцентирует внимание на балансе между гуманностью и соблюдением санитарных норм.
Министерство экономики Украины обнародовало рекомендации для предпринимателей по поддержке бездомных собак в период сильных холодов. Поскольку многие представители бизнеса впускают животных в помещения магазинов и кафе, ведомство подчеркнуло важность сохранения баланса между гуманностью и соблюдением санитарно-гигиенических требований. Об этом пишет УНН.
Детали
В феврале 2026 года морозы в Украине остаются аномально низкими, что побуждает людей искать способы обогрева для животных. Специалисты Минэкономики советуют операторам рынка пищевых продуктов прежде всего оценить риски загрязнения товаров. Рекомендуется четко определить зоны, где пребывание четвероногих будет безопасным и не будет создавать угрозы пищевой безопасности посетителей.
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара10.12.25, 19:30 • 39369 просмотров
Помимо зонирования, бизнесу советуют проводить инструктаж персонала и информировать клиентов об установленных правилах. Это поможет избежать конфликтных ситуаций и обеспечить надлежащий уровень гигиены. Опыт многих украинских предприятий доказывает, что обустройство специальных уголков для обогрева животных в тамбурах или отдельных технических помещениях является эффективным решением.
По запросу общественности многие бизнесы уже организовали места обогрева для бездомных животных, которые в то же время не создают рисков для людей и не нарушают гигиенических требований. Это свидетельствует, что совместить заботу о животных и соблюдение требований законодательства – вполне реально
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине10.12.25, 11:54 • 46818 просмотров