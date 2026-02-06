Минэкономики рассказало, как бизнесу помогать бездомным животным во время морозов без нарушения норм

Министерство экономики Украины обнародовало рекомендации для предпринимателей по поддержке бездомных собак в период сильных холодов. Поскольку многие представители бизнеса впускают животных в помещения магазинов и кафе, ведомство подчеркнуло важность сохранения баланса между гуманностью и соблюдением санитарно-гигиенических требований. Об этом пишет УНН.

В феврале 2026 года морозы в Украине остаются аномально низкими, что побуждает людей искать способы обогрева для животных. Специалисты Минэкономики советуют операторам рынка пищевых продуктов прежде всего оценить риски загрязнения товаров. Рекомендуется четко определить зоны, где пребывание четвероногих будет безопасным и не будет создавать угрозы пищевой безопасности посетителей.

Помимо зонирования, бизнесу советуют проводить инструктаж персонала и информировать клиентов об установленных правилах. Это поможет избежать конфликтных ситуаций и обеспечить надлежащий уровень гигиены. Опыт многих украинских предприятий доказывает, что обустройство специальных уголков для обогрева животных в тамбурах или отдельных технических помещениях является эффективным решением.

По запросу общественности многие бизнесы уже организовали места обогрева для бездомных животных, которые в то же время не создают рисков для людей и не нарушают гигиенических требований. Это свидетельствует, что совместить заботу о животных и соблюдение требований законодательства – вполне реально