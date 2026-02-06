Мінекономіки розповіло як бізнесу допомагати безпритульним тваринам під час морозів без порушення норм

Міністерство економіки України оприлюднило рекомендації для підприємців щодо підтримки безпритульних собак у період сильних холодів. Оскільки багато представників бізнесу впускають тварин до приміщень магазинів та кафе, відомство наголосило на важливості збереження балансу між гуманністю та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Про це пише УНН.

У лютому 2026 року морози в Україні залишаються аномально низькими, що спонукає людей шукати способи обігріву для тварин. Фахівці Мінекономіки радять операторам ринку харчових продуктів насамперед оцінити ризики забруднення товарів. Рекомендується чітко визначити зони, де перебування чотирилапих буде безпечним і не створюватиме загрози харчовій безпеці відвідувачів.

Окрім зонування, бізнесу радять проводити інструктаж персоналу та інформувати клієнтів про встановлені правила. Це допоможе уникнути конфліктних ситуацій та забезпечити належний рівень гігієни. Досвід багатьох українських підприємств доводить, що облаштування спеціальних куточків для обігріву тварин у тамбурах або окремих технічних приміщеннях є ефективним рішенням.

На запит громадськості багато бізнесів уже організували місця обігріву для безпритульних тварин, які водночас не створюють ризиків для людей та не порушують гігієнічних вимог. Це свідчить, що поєднати турботу про тварин та дотримання вимог законодавства – цілком реально