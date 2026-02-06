$43.140.03
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 31701 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 35577 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 29224 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 42829 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 79027 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 32186 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 30308 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23188 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15861 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15322 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Мінекономіки розповіло як бізнесу допомагати безпритульним тваринам під час морозів без порушення норм

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Міністерство економіки України надало рекомендації підприємцям щодо підтримки безпритульних тварин під час холодів. Відомство наголошує на балансі між гуманністю та дотриманням санітарних норм.

Мінекономіки розповіло як бізнесу допомагати безпритульним тваринам під час морозів без порушення норм

Міністерство економіки України оприлюднило рекомендації для підприємців щодо підтримки безпритульних собак у період сильних холодів. Оскільки багато представників бізнесу впускають тварин до приміщень магазинів та кафе, відомство наголосило на важливості збереження балансу між гуманністю та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Про це пише УНН.

Деталі

У лютому 2026 року морози в Україні залишаються аномально низькими, що спонукає людей шукати способи обігріву для тварин. Фахівці Мінекономіки радять операторам ринку харчових продуктів насамперед оцінити ризики забруднення товарів. Рекомендується чітко визначити зони, де перебування чотирилапих буде безпечним і не створюватиме загрози харчовій безпеці відвідувачів.

Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара10.12.25, 19:30 • 39369 переглядiв

Окрім зонування, бізнесу радять проводити інструктаж персоналу та інформувати клієнтів про встановлені правила. Це допоможе уникнути конфліктних ситуацій та забезпечити належний рівень гігієни. Досвід багатьох українських підприємств доводить, що облаштування спеціальних куточків для обігріву тварин у тамбурах або окремих технічних приміщеннях є ефективним рішенням.

На запит громадськості багато бізнесів уже організували місця обігріву для безпритульних тварин, які водночас не створюють ризиків для людей та не порушують гігієнічних вимог. Це свідчить, що поєднати турботу про тварин та дотримання вимог законодавства – цілком реально

– йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні10.12.25, 11:54 • 46818 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономіка
Морози в Україні
Тварини
Опалення
Кабінет Міністрів України
благодійність
Україна