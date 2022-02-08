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15 марта, 19:03 • 103400 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135936 просмотра

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Минэкономики оценивает прошлогодний рост ВВП Украины на уровне 3,2%

Минэкономики оценивает прошлогодний рост ВВП Украины на уровне 3,2%

Киев • УНН

 • 12258 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Министерстве экономики оценивают рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,2%. Об этом в ведомстве сообщили по итогам встречи министра экономики Юлии Свириденко с Европейской Бизнес Ассоциацией, пишет УНН.

Цитата:

".. экономика Украины демонстрирует тенденцию к стабильному росту. 2021 год показал рост ВВП на уровне 3,2%. Также наша страна имеет самый высокий долларовый ВВП за всю историю Украины - почти 200 миллиардов долларов", - указали в Минэкономики.

Ранее

Госстат зафиксировал резкий рост экономики в конце прошлого года - в четвертом квартале 2021 года ВВП вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По итогам 2021 года рост реального ВВП, по оценкам НБУ, составил около 3%.

Реальный ВВП Украины по итогам 2022 года увеличится на 3,4%. В дальнейшем рост экономики ускорится до около 4% ежегодно, оценивают в Нацбанке.

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