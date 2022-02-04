Держстат зафіксував різке зростання ВВП наприкінці минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2021 року зріс на 5,9%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року, повідомила Державна служба статистики, пише УНН.
Цитата:
"Реальний ВВП у IV кварталі 2021 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,8% (з урахуванням сезонного фактора), а порівняно з IV кварталом 2020 року – на 5,9%", - йдеться в оперативній оцінці Держстату.
Доповнення
У IІІ кварталі 2021 року ВВП України зріс на 2,7% р/р. Відновлення економіки в ІІІ кварталі зумовлювалося стійким споживчим попитом, який підтримували високі темпи зростання заробітних плат (зокрема мінімальної) та пенсій, а також збільшення переказів з-за кордону від трудових мігрантів, вказували у НБУ.
За підсумками 2021 року зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, становило близько 3%.
Реальний ВВП України за підсумками 2022 року збільшиться на 3,4%. Надалі зростання економіки пришвидшиться до близько 4% щороку, оцінюють у Нацбанку.