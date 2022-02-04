Держстат зафіксував різке зростання ВВП наприкінці минулого року

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 36617 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 61898 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 75920 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 104264 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 113036 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 104689 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 126548 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166191 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178242 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215222 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 92565 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 168305 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 229450 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 52928 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 33569 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 229482 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 168329 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 285396 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 405453 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 658131 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 33569 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96238 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133992 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159013 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179513 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Держстат зафіксував різке зростання ВВП наприкінці минулого року

Держстат зафіксував різке зростання ВВП наприкінці минулого року

Київ • УНН

 • 13121 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2021 року зріс на 5,9%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року, повідомила Державна служба статистики, пише УНН.

Цитата:

"Реальний ВВП у IV кварталі 2021 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,8% (з урахуванням сезонного фактора), а порівняно з IV кварталом 2020 року – на 5,9%", - йдеться в оперативній оцінці Держстату.

Доповнення

У IІІ кварталі 2021 року ВВП України зріс на 2,7% р/р. Відновлення економіки в ІІІ кварталі зумовлювалося стійким споживчим попитом, який підтримували високі темпи зростання заробітних плат (зокрема мінімальної) та пенсій, а також збільшення переказів з-за кордону від трудових мігрантів, вказували у НБУ.

За підсумками 2021 року зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, становило близько 3%.

Реальний ВВП України за підсумками 2022 року збільшиться на 3,4%. Надалі зростання економіки пришвидшиться до близько 4% щороку, оцінюють у Нацбанку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33