Госстат зафиксировал резкий рост ВВП в конце прошлого года
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2021 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила Государственная служба статистики, пишет УНН.
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"Реальный ВВП в IV квартале 2021 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с IV кварталом 2020 года - на 5,9%", - говорится в оперативной оценке Госстата.
Дополнение
В III квартале 2021 года ВВП Украины вырос на 2,7% г/г. Восстановление экономики в III квартале было обусловлено устойчивым потребительским спросом, который поддерживали высокие темпы роста заработных плат (в частности минимальной) и пенсий, а также увеличение переводов из-за границы от трудовых мигрантов, указали в НБУ.
По итогам 2021 года рост реального ВВП, по оценкам НБУ, составил около 3%.
Реальный ВВП Украины по итогам 2022 года увеличится на 3,4%. В дальнейшем рост экономики ускорится до около 4% ежегодно, оценивают в Нацбанке.