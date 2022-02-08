Мінекономіки оцінює торішнє зростання ВВП України на рівні 3,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Міністерстві економіки оцінюють зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3,2%. Про це у відомстві повідомили за підсумками зустрічі міністра економіки Юлії Свириденко з Європейською Бізнес Асоціацією, пише УНН.
Цитата:
"... економіка України демонструє тенденцію до стабільного зростання. 2021 рік показав ріст ВВП на рівні 3,2%. Також наша країна має найвищий доларовий ВВП за всю історію України – майже 200 мільярдів доларів", - вказали у Мінекономіки.
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Держстат зафіксував різке зростання економіки наприкінці минулого року- у четвертому кварталі 2021 року ВВП зріс на 5,9%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року.
За підсумками 2021 року зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, становило близько 3%.
Реальний ВВП України за підсумками 2022 року збільшиться на 3,4%. Надалі зростання економіки пришвидшиться до близько 4% щороку, оцінюють у Нацбанку.