Минэкономики не исключает ослабления гривны в начале 2020 года

“В течение I квартала 2020 года формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривни”, — говорится в сообщении.

Напомним, Минэкономики допустило расследование из-за подорожания импорта при укреплении гривны.